В ближайшее время возможен угрожающий сценарий для стран Балтии

СМИ сообщили о повреждении энергопровода EstLink 2, соединяющего финскую и эстонскую энергосистемы. Это один из двух проводов, которые имеют суммарную мощность до 1 гигаватта. Причем EstLink 2 обеспечивает 650 мегаватт.

Страны Балтии собирались выйти из энергетической зависимости

Катастрофы не произошло. Ни финская, ни эстонская энергосистемы не обвалились. Но тут стоит взглянуть на проблему шире. Об этом заявил Игорь Тышкевич, сообщает 24 Канал.

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Энергосистема стран Балтии во времена СССР была (и пока остается) частью кольца БРЭЛЛ. Причем сами балтийские страны – потребители энергии, но не экспортеры. До недавнего времени они не имели возможности избежать зависимости от импорта из Беларуси и России.

Показательный пример: даже после введения в эксплуатацию белорусской АЭС президент Литвы Гинатас Науседа выступал в Верховной Раде и призывал отказаться от импорта электроэнергии произведенной этой станцией. В это время национальный оператор энергосетей декларировал нулевой импорт, но реальный стабильный переток в литовскую энергосистему составлял примерно 400 мегаватт. Литва реально смогла выйти на минимизацию импорта (и при благоприятной погоде даже отказаться от него) только во второй половине 2023 года.

При всем при этом, с 2013 года началось строительство сразу трех линий электропередачи по дну Балтийского моря. Это упомянутые EstLink и NordBalt. Последняя имеет мощность 700 мегаватт и соединяет Литву со шведской энергосистемой. Параллельно развивалось строительство линий передач в сторону Польши. Ну и, конечно, собственные генерирующие мощности.

Таким образом к концу 2024 года страны Балтии могли выйти (и выходили) на возможность энергетической независимости от российского импорта. Недостающие мощности получали с АЭС в Финляндии и Швеции, а также из польской энергосистемы (но из последней были перетоки "в обе стороны").

Летом того же года страны Балтии объявили о намерении выйти из БРЭЛЛ, то есть ликвидировать зависимость от России и Беларуси. Это событие должно произойти в феврале 2025 года, то есть уже скоро.

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Угроза негативного сценария

И здесь из системы "выпадает" 650 мегаватт. Благодаря перетокам из Польши с такими потерями страны Балтии справятся. А вот если что-то случится с NordBalt – ситуация будет близкой к критической.

Речь идет не только о выходе из БРЭЛЛ (который придется отложить). Вспоминаем белорусскую АЭС:

энергоблок №1 на плановом ремонте,

энергоблок №2 отключен, поскольку сработали аварийные датчики.

И тут стоит вспомнить, что ПО (да и сами датчики, реактора) поставлены "Росатомом".

Поэтому не хотелось бы нагнетать и тем более не хотелось бы быть правым в тревожных ожиданиях. Но в ближайшие недели есть большая вероятность повреждения и провода NordBalt. Опять каким-то "случайно проходящим" судном.

В этом случае я очень надеюсь на то, что мой прогноз окажется ошибочным.