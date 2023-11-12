Попали в шахты, которые были его единственным вооружением – ВМС о повреждении "Аскольда"

Украина атаковала судостроительный завод "Залов" в Керчи и повредила российский ракетоноситель, еще не успевший стать в ряды флота. в ВМС рассказали о последствиях попадания.

Спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона рассказал, что повреждение корабля "Аскольд" верифицируются. По его словам, информацию до сих пор собирают.

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Было три попадания

Плетенчук отметил, что пока этот корабль даже не причислили к уничтоженным в статистике потерям врага. Он также подчеркнул, что попаданий было три.

Вероятно там серьезные повреждения, если учитывать район, куда они попали. Это те же шахты, которые являются единственным его вооружением, ведь остальные носят оборонный характер,

– сказал спикер ВМС.

Попадание в корабль "Аскольд"