В Донецкой ОВА подтвердили повреждение дамбы Кураховского водохранилища

В понедельник, 11 ноября, стало известно, что россияне повредили плотину Кураховского водохранилища. В связи с этим уровень воды в окрестных селах поднялся более чем на метр.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Донецкой ОГА Вадима Филашкина.

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Повреждение Кураховского водохранилища

Вадим Филашкин отметил, что удар россиян по Кураховскому водохранилищу потенциально несет угрозу жителям населенных пунктов на реке Волчьей – как в Донецкой области, так и на Днепровщине.

По состоянию на 16:00 установлено, что уровень воды в реке в пределах Великоновоселковской громады поднялся на 1,2 метра. Подтоплений жилья пока не зафиксировано,

– указал он.

Глава военной администрации указал, что продолжается мониторинг уровня воды в реке. Власть готова к любому развитию событий.

"Держу ситуацию на личном контроле. В случае существенных изменений буду сообщать дополнительно", – отметил Филашкин.

К слову, 11 ноября украинские силы успешно отбили российский штурм на Курахово, уничтожив танк противника с помощью артиллерии и FPV. Курахово остается под контролем Вооруженных Сил.