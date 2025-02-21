В Балтийском море в третий раз повредили кабель финской компании: в каком он состоянии

В шведской экономической зоне Балтийского моря вблизи стратегического острова Готланд в четверг, 20 февраля, обнаружили повреждение кабеля связи C-Lion1. Это уже третий подобный инцидент, однако на этот раз кабель остался в рабочем состоянии.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на SVT и Yle. Рассказали об инциденте только сегодня, 21 февраля, – информацию подтвердили в береговой охране и Вооруженных силах Швеции.

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Что известно о повреждении

Поврежденный кабель соединяет Финляндию и Германию, им владеет компания Cinia. Пока неизвестно, когда именно произошел инцидент. Ранее, в ноябре и декабре 2024 года C-Lion1 полностью перерезали.

Мы очень серьезно относимся ко всем сообщениям о возможном повреждении инфраструктуры в Балтийском море. Как я уже говорил ранее, их следует рассматривать в контексте сложной ситуации с безопасностью,

– сообщил в Х премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

Бизнес-директор Cinia Ханну Муйкку подтвердил незначительное повреждение, которое "никоим образом не влияет на передачу данных". По его словам, кто-то мог передвинуть или задеть кабель.

Справка: оператор Cinia является мажоритарным акционером финского правительства, его задача – укрепление цифровой связи и кибербезопасности Финляндии.

К слову, в конце 2024 года был поврежден подводный электрокабель Estlink 2 между Эстонией и Финляндией. Во время инцидента рядом проходили два судна, связанные с Россией.