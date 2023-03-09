Дамба Каховской ГЭС повреждена врагом: водохранилище обмелело, – ОВА

В результате действий и атак врага повреждена дамба Каховской ГЭС, водохранилище обмелело. Прежде всего, это проблема с водоснабжением. И это критически важно для жителей Криворожья и Никопольщины.

В Днепропетровской ОВА обсудили восстановление Каховской ГАЭС и как обеспечить жителей Криворожского и Никопольского районов водой.

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Дамба Каховской ГЭС повреждена противником. Водохранилище обмелело. Титаническими усилиями удалось повысить и удержать уровень воды в Каховском море. Это ведь критически важно для жителей Криворожья и Никопольщины,

– говорится в сообщении.

В ОВА отметили, что продолжают работать над устранением проблемы.

"Делаем сегодня, чтобы завтра быть готовыми к любым вызовам", – добавили в администрации.

Отмечают, что нашли технические решения. В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация. В частности, учли и модернизацию оборудования, "чтобы оно бесперебойно работало в условиях военного положения и тратило меньше электроэнергии".

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