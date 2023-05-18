Поврежденную систему Patriot уже починили, она в строю, – Пентагон
Источник:Ostap Yarysh
В Пентагоне сообщили, что по состоянию на 18 мая поврежденную систему Patriot уже починили. Пока она – в строю.
В Пентагоне заявили, что одна из систем получила повреждения. В то же время сейчас уже все хорошо.
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В Пентагоне заявили, что одна система Patriot в Украине была повреждена, но теперь ее починили и она полностью в рабочем состоянии,
– говорится в сообщении.
Что говорили в Воздушных силах ВСУ
Российские оккупанты уже традиционно выдали очередную чушь об "уничтоженных Patriot". В то же время в Воздушных силах ВСУ успокоили людей и рассказали, что это невозможно.
Юрий Игнат – спикер ВСУ – заявил, что одним "Кинжалом" уничтожить Patriot – нереалистично.
"Если там и есть определенные повреждения, то, я думаю, они будут восстановлены", – сказал Игнат.
Спикер Воздушных сил ВСУ подчеркнул, что Противовоздушная оборона будет работать и в дальнейшем будет защищать всех.