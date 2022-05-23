Поврежденные авто, киоски: утром оккупанты снова обстреляли Харьков
Источник:Харьковская ОВА
Вооруженные силы России с утра 23 мая снова обстреляли Харьков. Вражеский огонь привел к повреждениям гражданских автомобилей и киосков.
От взрыва один мужчина получил контузию
Российские военные обстреляли жилой район Павлово Поле в Харькове. Сообщается, что взрывы прогремели около 8:00.
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В результате утреннего обстрела один человек пострадал. По предварительным данным, от взрыва один человек получил контузию. Пострадавшего доставили в больницу.
Глава Харьковской областной военной администрации уточнил, что снаряд попал у остановки общественного транспорта. Мужчина получил ранения взрывной волной.
Кроме того, в результате обстрела района Павлова Поля повреждены киоски и авто.
По предварительной информации, российские военные произвели обстрел "Ураганами". Корреспондентка 24 канала в Харькове сообщила, что несколько кассетных снарядов не разорвались и изъяты саперы.
Утренний удар по Павловому Полю в Харькове / Фото 24 канала
Как прошли сутки в Харькове и области
В Харьковской ОВА сообщили, что в течение 22 мая российские кафиры из реактивных систем залпового огня обстреляли Киевский район.
Также за прошедшие сутки россияне обстреливали Циркуны, где два человека получили ранения. В Первомайском и Балаклее также пострадало по одному человеку.
В течение ночи обстрелов потерпел Чугуевский район, в результате чего занялись частные дома, магазин и кафе. К счастью, никто не пострадал.
В Харьковской области продолжаются боевые действия
Олег Синегубов сообщил, что 22 мая вооруженные силы России обстреливали позиции украинских военных. Сообщается, что враг готовил новые попытки уйти в наступление.
По словам Синегубова, на харьковском направлении россияне сосредоточились на обороне. В районе Изюма, как отметил глава Харьковской ОВА, враг на отдельных участках пытался провести разведку боем, но понес потери и отступил.
Какая ситуация в Харькове и области
- Вооруженные Силы Украины проводят контрнаступление на Харьковском направлении. С 5 мая украинским защитникам и защитницам удалось уволить почти 23 населенных пункта .
- В то же время глава Харьковской ОВА Олег Синегубов 19 мая заявил, что около 25% территории Харьковской области до сих пор оккупированы .
- Российские военные не перестают обстреливать Харьков и область. Вооруженные силы России нанесли тяжелый удар по Дому культуры в Лозовой, в результате чего 8 человек получили ранения.
- Также войска агрессора цинично обстреляли харьковскую Салтовку .
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