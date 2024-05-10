Повреждены дома, среди пострадавших – ребенок: детали ночной атаки на Харьков

Российские оккупанты не прекращают атаковать украинские города. Так, ночью 10 мая враг нанес удар по Харькову.

К сожалению, в результате атаки противника на город есть пострадавшие. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА, Олег Синегубов.

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Россия в очередной раз атаковала Харьков

Олег Синегубов, глава Харьковской ОВА, отметил, что российские захватчики в 03:20 нанесли удар по Харькову.

По его словам, возник пожар в 3 частных домах. Он отметил, что предварительно повреждены 12 частных жилых домов.

Кроме этого, к сожалению, в результате удара оккупантов по городу есть пострадавшие. "Пострадали два человека: ребенок 11 лет и женщина 72 лет – острая реакция на стресс", – отметил он.

Всюду – исключительно гражданская инфраструктура и жилой район!,

– подчеркнул Олег Синегубов.

Председатель Харьковской ОГА также опубликовал кадры последствий российского удара.

Оккупанты ударили по Харькову / Фото Харьковская ОГА

Что известно об атаке на Харьков: кратко