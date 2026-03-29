Партизаны провели разведку на крупнейшем танковом заводе России

Агенты "Атеш" наведались на крупнейший танковый завод России. Именно там, на "Уралвагонзаводе", оккупанты производят Т-90М "Прорыв" и термобарические системы ТОС-1А "Солнцепек".

С 2022 года завод работает круглосуточно, а гражданское производство сократили вдвое в пользу военных заказов. Об этом сообщили в "Атэш".

Как повстанцы проводили разведку?

"Уралвагонзавод" выпускает около 250 танков в год. Также предприятие в 3,6 раза увеличило объемы ремонта и модернизации бронетехники.

Повстанцы провели разведку на "Уралвагонзаводе" / Фото "Атеш"

На территории завода агенты зафиксировали:

круглосуточное движение грузового транспорта;

рост количества железнодорожных составов с готовой техникой и оборудованием;

резкое усиление военной охраны.

Путинский режим превратил гражданское предприятие в полноценный военный объект, любой ценой пытаясь компенсировать колоссальные потери бронетехники на фронте,

– заявили в "Атэш".

Повстанцы заявили, что уже передали всю информацию о производственном цикле, логистические маршруты и систему охраны Силам обороны Украины.

