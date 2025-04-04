Повторная атака по Кривому Рогу: огнем охвачены дома и инфраструктура
- Россия совершила атаку на Кривой Рог дронами "Шахедами" в ночь на 5 апреля.
- В результате атаки в городе возникли пожары в четырех местах, огнем охвачены дома и инфраструктура.
Поздним вечером 4 апреля Россия начала атаку "Шахедами". Под ударом оккупантов оказался Кривой Рог.
После одиннадцати ночи враг снова ударил по Кривому Рогу. На этот раз – дронами. Местные власти пишет, что город находился под массированной атакой "Шахедов", передает 24 Канал.
Смотрите также Целенаправленный удар по энергетике: в Херсоне оккупанты атаковали ТЭЦ
Последствия атаки "Шахедов" на Кривой Рог
Отмечалось, что в городе было несколько взрывов. По сообщению руководителя ОВА Сергея Лысака, в частном секторе Кривого Рога возникло возгорание. Огнем охвачены дома и инфраструктура.
Руководитель Совета обороны Александр Вилкул уточнил, что пожары возникли в четырех местах попаданий "Шахедов". "Уже началась аварийно-спасательная операция", – уточнил чиновник.
Напомним, что вечером 4 апреля Россия нанесла удар "Искандер-М" с кассетной частью по жилому массиву Кривого Рога, в результате чего погибло много людей.
Ранее 2 апреля оккупанты тоже били по Кривому Рогу баллистикой. Жертвами той атаки стали четыре человека.