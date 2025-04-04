Повторная атака по Кривому Рогу: огнем охвачены дома и инфраструктура

Поздним вечером 4 апреля Россия начала атаку "Шахедами". Под ударом оккупантов оказался Кривой Рог.

После одиннадцати ночи враг снова ударил по Кривому Рогу. На этот раз – дронами. Местные власти пишет, что город находился под массированной атакой "Шахедов", передает 24 Канал.

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Последствия атаки "Шахедов" на Кривой Рог

Отмечалось, что в городе было несколько взрывов. По сообщению руководителя ОВА Сергея Лысака, в частном секторе Кривого Рога возникло возгорание. Огнем охвачены дома и инфраструктура.

Руководитель Совета обороны Александр Вилкул уточнил, что пожары возникли в четырех местах попаданий "Шахедов". "Уже началась аварийно-спасательная операция", – уточнил чиновник.

Напомним, что вечером 4 апреля Россия нанесла удар "Искандер-М" с кассетной частью по жилому массиву Кривого Рога, в результате чего погибло много людей.

Ранее 2 апреля оккупанты тоже били по Кривому Рогу баллистикой. Жертвами той атаки стали четыре человека.