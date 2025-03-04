Повторная мобилизация военных: возможна ли она для тех, кто уже демобилизовался

В условиях военного положения и всеобщей мобилизации вопрос призыва на службу остается актуальным для многих граждан, особенно для тех, кто ранее уже проходил военную службу и был уволен. Один из ключевых вопросов – могут ли таких лиц мобилизовать повторно.

В некоторых случаях в условиях всеобщей мобилизации в Украине повторный призыв на службу демобилизованных возможен. Об этом сообщает 24 Канал.

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Когда военных увольняют из рядов ВСУ

В соответствии со статьей 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", военнослужащие могут быть уволены по следующим основаниям:

достижение предельного возраста;

состояние здоровья, что делает невозможным дальнейшее прохождение службы;

обвинительный приговор суда с наказанием в виде лишения или ограничения свободы;

семейные обстоятельства или другие уважительные причины.

Те, кто увольняется по возрасту или состоянию здоровья, больше не подлежат воинскому учету.

В других случаях военнослужащих переводят в запас, и они остаются военнообязанными. Соответственно они должны стать на учет в ТЦК и СП.

При каких условиях возможен повторный призыв

Законодательство не содержит четкой нормы о повторной мобилизации уволенных военных. Однако, существуют обстоятельства, при которых их могут снова призвать:

Если лицо было уволено в запас, оно должно стать на учет в территориальном центре комплектования (ТЦК) и получает статус военнообязанного.

Во время военного положения и всеобщей мобилизации все военнообязанные и резервисты могут быть повторно призваны на службу.

Если военный не подал документы на отсрочку от мобилизации, он остается в общем учете и может быть снова мобилизован.

Также повторный призыв возможен, если обстоятельства, которые давали право на отсрочку, изменились.