Повторная мобилизация военных: возможна ли она для тех, кто уже демобилизовался
В условиях военного положения и всеобщей мобилизации вопрос призыва на службу остается актуальным для многих граждан, особенно для тех, кто ранее уже проходил военную службу и был уволен. Один из ключевых вопросов – могут ли таких лиц мобилизовать повторно.
В некоторых случаях в условиях всеобщей мобилизации в Украине повторный призыв на службу демобилизованных возможен. Об этом сообщает 24 Канал.
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Когда военных увольняют из рядов ВСУ
В соответствии со статьей 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", военнослужащие могут быть уволены по следующим основаниям:
- достижение предельного возраста;
- состояние здоровья, что делает невозможным дальнейшее прохождение службы;
- обвинительный приговор суда с наказанием в виде лишения или ограничения свободы;
- семейные обстоятельства или другие уважительные причины.
Те, кто увольняется по возрасту или состоянию здоровья, больше не подлежат воинскому учету.
В других случаях военнослужащих переводят в запас, и они остаются военнообязанными. Соответственно они должны стать на учет в ТЦК и СП.
При каких условиях возможен повторный призыв
Законодательство не содержит четкой нормы о повторной мобилизации уволенных военных. Однако, существуют обстоятельства, при которых их могут снова призвать:
Если лицо было уволено в запас, оно должно стать на учет в территориальном центре комплектования (ТЦК) и получает статус военнообязанного.
Во время военного положения и всеобщей мобилизации все военнообязанные и резервисты могут быть повторно призваны на службу.
Если военный не подал документы на отсрочку от мобилизации, он остается в общем учете и может быть снова мобилизован.
Также повторный призыв возможен, если обстоятельства, которые давали право на отсрочку, изменились.