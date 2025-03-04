У деяких випадках в умовах загальної мобілізації в Україні повторний призов на службу демобілізованих можливий. Про це повідомляє 24 Канал.

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Коли військових звільняють із лав ЗСУ

Відповідно до статті 26 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", військовослужбовці можуть бути звільнені за наступними підставами:

досягнення граничного віку;

стан здоров'я, що унеможливлює подальше проходження служби;

обвинувальний вирок суду з покаранням у вигляді позбавлення чи обмеження волі;

сімейні обставини або інші поважні причини.

Ті, хто звільняється через вік або стан здоров’я, більше не підлягають військовому обліку.

В інших випадках військовослужбовців переводять у запас, і вони залишаються військовозобов’язаними. Відповідно вони повинні стати на облік у ТЦК та СП.

За яких умов можливий повторний призов

Законодавство не містить чіткої норми про повторну мобілізацію звільнених військових. Однак, існують обставини, за яких їх можуть знову призвати:

Якщо особа була звільнена у запас, вона має стати на облік у територіальному центрі комплектування (ТЦК) та отримує статус військовозобов’язаного.

Під час воєнного стану та загальної мобілізації всі військовозобов’язані та резервісти можуть бути повторно призвані на службу.

Якщо військовий не подав документи на відстрочку від мобілізації, він залишається в загальному обліку та може бути знову мобілізований.

Також повторний призов можливий, якщо обставини, які надавали право на відстрочку, змінилися.