Вырубка лесов в Беларуси для наступления на Киев: в Генштабе отреагировали на "вброс" врага

Враг распространяет очередные манипуляционные "вбросы" о повторном наступлении на Киев. Сообщают, что якобы для этого в Беларуси уже даже вырубают леса.

Эту ситуацию надо рассмотреть прежде всего с точки зрения критического мышления. Об этом 24 Каналу рассказал главный специалист Управления стратегических коммуникаций аппарата Генерального штаба ВСУ, полковник Тарас Дзюба, отметив, что два года назад, когда действительно было наступление, почему-то никто в Беларуси леса не вырубал.

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Реальна ли вообще такая угроза

Для того, чтобы пойти в наступление и развернуть боевые порядки не нужно вырубать леса. Более того, оккупанты понимают, что наткнутся на подготовленную систему инженерных заграждений, в частности минных.

Относительно информации, которую имеем сейчас (07.03.2024 года – 24 Канал), то на территории Беларуси есть более тысячи вагнеровцев, которые работают инструкторами, а также около 12 тысяч белорусских военных, которых могут привлечь, если Лукашенко примет решение вступить в войну,

– рассказал полковник Тарас Дзюба.

Он добавил, что перспектив для такого решения пока нет. Что касается приграничных с Россией регионов, то там также есть определенная группировка войск. Она больше по численности и развернута в два эшелона.

"Первый россияне используют, чтобы пополнять потери войск, которые привлечены на Донбассе, на направлении главного удара, то есть для восстановления боеспособности этих воинских частей. В основном они состоят из срочников и мобилизованных", – заметил Тарас Дзюба.

Для чего враг держит эти подразделения возле границы

Россиянам важно постоянно держать Украину в напряжении. В частности поэтому они продолжают артиллерийские, ракетные и авиационные обстрелы. С начала 2024 года их количество существенно увеличили, особенно это касается Сумщины. Раньше там преобладали минометные обстрелы, а сейчас регион чуть ли не ежедневно страдает от обстрелов из систем С-300 и из еще более мощного вооружения.

Основная задача этой группировки – сдерживать наши войска на направлении обороны Киева, для того, чтобы мы не могли отправить подготовленные военные подразделения на направление главного удара врага,

– подчеркнул Дзюба.

Надо учитывать, что Украина не стоит на месте, отслеживает всю информацию, совершенствует противовоздушную оборону, учитывая то, что враг использует различные тактики нанесения своих ударов. Например, он модернизирует "Шахеды", они стали более маневренные, поэтому нашей ПВО приходится работать по-другому.

К тому же создана система фортификационных заграждений, украинские военные улучшают ее ежедневно. Кроме этого осуществляется подготовка наших воинских частей и подразделений, которые предназначены для действий на этом направлении.

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