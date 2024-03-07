Цю ситуацію треба розглянути найперше з погляду критичного мислення. Про це 24 Каналу розповів головний спеціаліст Управління стратегічних комунікацій апарату Генерального штабу ЗСУ, полковник Тарас Дзюба, зауваживши, що два роки тому, коли справді був наступ, чомусь ніхто у Білорусі ліси не вирубував.

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Чи взагалі реальна така загроза

Для того, щоб піти у наступ і розгорнути бойові порядки не потрібно вирубувати ліси. Ба більше, окупанти розуміють, що наткнуться на підготовлену систему інженерних загороджень, зокрема мінувальних.

Щодо інформації, яку маємо зараз (07.03.2024 року – 24 Канал), то на території Білорусі є понад тисячу вагнерівців, які працюють інструкторами, а також близько 12 тисяч білоруських військових, яких можуть залучити, якщо Лукашенко ухвалить рішення вступити у війну,

– розповів полковник Тарас Дзюба.

Він додав, що перспектив для такого рішення наразі немає. Щодо прикордонних з Росією регіонів, то там також є певне угруповання військ. Воно більше за чисельністю та розгорнуте у два ешелони.

"Перший росіяни використовують, щоб поповнювати втрати військ, які залучені на Донбасі, на напрямку головного удару, тобто для відновлення боєздатності цих військових частин. В основному вони складаються зі строковиків і мобілізованих", – зауважив Тарас Дзюба.

Для чого ворог тримає ці підрозділи біля кордону

Росіянам важливо постійно тримати Україну в напрузі. Зокрема через це вони продовжують артилерійські, ракетні та авіаційні обстріли. Від початку 2024 року їхню кількість суттєво збільшили, особливо це стосується Сумщини. Раніше там переважали мінометні обстріли, а зараз регіон чи не щодня потерпає від обстрілів із систем С-300 та зі ще потужнішого озброєння.

Основне завдання цього угруповання – стримувати наші війська на напрямку оборони Києва, для того, щоб ми не могли відправити підготовлені військові підрозділи на напрямок головного удару ворога,

– підкреслив Дзюба.

Треба враховувати, що Україна не стоїть на місці, відстежує всю інформацію, вдосконалює протиповітряну оборону, зважаючи на те, що ворог використовує різні тактики для завдання своїх ударів. Наприклад, він модернізовує "Шахеди", вони стали більш маневрені, тому нашій ППО доводиться працювати по-іншому.

До того ж створена система фортифікаційних загороджень, українські військові покращують її щодня. Крім цього здійснюється підготовка наших військових частин і підрозділів, які призначені для дій на цьому напрямку.

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