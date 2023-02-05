Россия потеряла возможность добиться каких-либо существенных успехов в наступлении, – советник Залужного

5 февраля 2023, 16:06
Читати новину українською

Источник:

"Укринформ"

Украинцы продолжают обсуждать тему возможного нового наступления страны-террористки. Однако Россия потеряла возможность добиться каких-либо существенных успехов в наступлении.

Об этом заявил специальный советник Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Дэн Райс. Он считает, что повторное наступление все же возможно.

Важно Россия будет двигаться на двух направлениях и снова захочет захватить Киев: что известно о новом этапе войны

Россия упустила возможность добиться каких-либо успехов

По словам Райса, страна-агрессор планирует весеннее наступление. Однако Россия, по его мнению, упустила возможность добиться каких-либо существенных успехов в наступлении.

Россия потеряла способность поддерживать любое широкомасштабное наступление из-за доказанной способности Украины обороняться, даже против сил, значительно их превосходящих в количестве,
– отметил советник Залужного.

Он подчеркнул, что Украина использует для этого относительно небольшое количество высокоточного управляемого оружия при поддержке чрезвычайно точной артиллерии.

Обратите внимание! Секретарь СНБО Алексей Данилов прогнозирует новое наступление России в феврале – марте.

Возможное повторное наступление России: что известно

  • На сегодняшний день аналитики утверждают, что вскоре россияне могут осуществить повторное наступление. Что касается их подготовки – вопрос диалектический. Военный эксперт Андрей Харук заявил, что готовность оккупантов определяется решением одного человека. Если Владимир Путин скажет идти – они попрут, в каком бы состоянии ни были.
  • Военный эксперт Петр Черник считает, что единственный оставшийся в России ресурс – солдаты, но без технического оснащения и оружия, они не будут эффективны на поле боя.
  • В Институте изучения войны сообщают, что Россия готовится к затяжной войне в Украине. Эксперты предполагают, что Путин может провести стратегическую операцию в ближайшие полгода.
  • Российский оппозиционный политик Геннадий Гудков сообщил, что спрогнозировать действия россиян на ближайшее время достаточно сложно, но чего-то нового ожидать не следует.

Автор: Софія Ковнір