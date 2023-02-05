Россия потеряла возможность добиться каких-либо существенных успехов в наступлении, – советник Залужного

Украинцы продолжают обсуждать тему возможного нового наступления страны-террористки. Однако Россия потеряла возможность добиться каких-либо существенных успехов в наступлении.

Об этом заявил специальный советник Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Дэн Райс. Он считает, что повторное наступление все же возможно.

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Россия упустила возможность добиться каких-либо успехов

По словам Райса, страна-агрессор планирует весеннее наступление. Однако Россия, по его мнению, упустила возможность добиться каких-либо существенных успехов в наступлении.

Россия потеряла способность поддерживать любое широкомасштабное наступление из-за доказанной способности Украины обороняться, даже против сил, значительно их превосходящих в количестве,

– отметил советник Залужного.

Он подчеркнул, что Украина использует для этого относительно небольшое количество высокоточного управляемого оружия при поддержке чрезвычайно точной артиллерии.

Возможное повторное наступление России: что известно

На сегодняшний день аналитики утверждают, что вскоре россияне могут осуществить повторное наступление. Что касается их подготовки – вопрос диалектический. Военный эксперт Андрей Харук заявил, что готовность оккупантов определяется решением одного человека. Если Владимир Путин скажет идти – они попрут, в каком бы состоянии ни были.

Военный эксперт Петр Черник считает, что единственный оставшийся в России ресурс – солдаты, но без технического оснащения и оружия, они не будут эффективны на поле боя.

В Институте изучения войны сообщают, что Россия готовится к затяжной войне в Украине. Эксперты предполагают, что Путин может провести стратегическую операцию в ближайшие полгода.

Российский оппозиционный политик Геннадий Гудков сообщил, что спрогнозировать действия россиян на ближайшее время достаточно сложно, но чего-то нового ожидать не следует.

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