Повторное наступление россиян: есть одно условие для его реализации

Украинская разведка предполагает, что Россия зимой 2023 планирует провести повторное наступление на разных участках фронта. Однако для этого нужно много ресурса, личного состава и техники, который Россия сейчас просто не в состоянии накопить.

Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он назвал главное условие, которого нет у россиян для повторного мощного наступления.

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Планы россияне по поводу наступательных действий даже сейчас не удивляют Коваленко. Он убежден, что такие намерения у них будут, даже когда в России закончатся танки, артиллерия и т.д.

"Это реваншистская философия, реваншистское мировоззрение, недоимперское, которое присутствует в Кремле. Поэтому эти планы будут существовать всегда", - добавил военный обозреватель.

Есть ли возможности

Но главный вопрос о возможностях россиян. Коваленко убежден, что у оккупантов их становится с каждым днем меньше и меньше.

Они истощаются. Демилитаризация сейчас происходит именно России, отнюдь не ВСУ,

– подчеркнул Коваленко.

Если на февраль 2023 они будут готовить какие-то наступательные действия, для этого нужно накопить соответствующие ресурсы. Ведь России на фронте их сейчас критично не хватает, заметил спикер.

"Но как можно накопить соответствующий ресурс, если ты в зоне боевых действий постоянно используешь недоукомплектованные батальонно-тактические группы? Тебе не хватает боекомплекта для артиллерии", - акцентировал Коваленко.

Они используют военнослужащих, не прошедших даже базовую подготовку. "Чмобики" - фактически непрофессиональный и некачественный ресурс. Еще и собирают зеков по исправительным колониям,

– добавил спикер.

Коваленко о возможности повторного наступления россиян: смотреть видео

Россиянам нужна пауза

Коваленко предполагает, если бы была определенная пауза, россияне могли бы что-нибудь накопить. Но, учитывая их потери, они должны ежедневно, каждую неделю или месяц их компенсировать. Количество, которое должно идти на компенсацию, должно иметь дополнительно 20%, 30% или 50%, которые будут оставаться для формирования ударной группировки.

Но такой возможности сегодня у России нет,

– подчеркнул эксперт.

"Возможно, если частичная мобилизация будет объявлена с новым нарративом: "Не забудем, не простим, отомстим", например, за события в Макеевке, они соберут еще 500 тысяч личного состава", – предположил Коваленко.

Однако есть но: это будет только пехотный потенциал, не имеющий полного снаряжения и обеспечения. Да и собрать его за 2 месяца – это нереалистично, уверен эксперт.

Планирует ли Россия повторное наступление