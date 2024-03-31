Повторное наступление российских оккупационных войск на Киев: как отреагировал Буданов на слова Макрона

Президент Эммануэль Макрон заявил о возможности ввести французские войска в случае нападения на Киев. Глава ГУР Кирилл Буданов прокомментировал слова президента Франции относительно возможного повторного наступления на столицу.

Глава ГУР МО также рассказал, есть ли угроза на территории Беларуси. Об этом он сказал в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.

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Что сказал Кирилл Буданов

Журналисты отметили, что францущький президент Эммануэль Макрон говорит, что в случае прорыва россиян на Киев или Одессу французские войска могут оказаться в Украине. Поэтому они поинтересовались у главы ГУР, на какие данные опирается президент Франции, когда предполагает наступление на столицу.

"Это предположение (слова Макрона – 24 Канал). Предположений может быть очень много. В предположениях мы тоже можем сейчас зайти в Москву, но этого по факту нет,

– отметил Буданов.

Глава ГУР также добавил, что на территории Беларуси никаких угроз по состоянию на сейчас нет.

"Мы не видим тенденций для того, чтобы они появились в ближайшее время", – подчеркнул Кирилл Буданов.