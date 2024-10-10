Вероятно, это не конец, – нардеп объяснил, почему поднятия налогов не достаточно

Верховная Рада приняла в целом проект закона о повышении налогов. Его уже назвали историческим, однако полностью это повышение не сможет закрыть потребности Украины.

Ранее в Минфине объясняли, что такое решение является вынужденным учитывая недостаточное финансирование сектора безопасности и обороны. Впрочем, и этот законопроект не решит всех потребностей. Больше о том, почему украинцы снова могут услышать о повышении налогов, 24 Каналу рассказал народный депутат от партии "Голос" Ярослав Юрчишин.

Смотрите также Рост налогов без какого-либо смягчения: депутаты отклонили важную правку

Налоги могут повысить еще больше

В Украине произошло историческое увеличение налогов. В частности говорится о повышении военного сбора с 1,5% до 5%. В то же время для военнослужащих военный сбор останется на уровне 1,5%.

На самом деле нам не хватит этого поднятия. Наша фракция в подавляющем большинстве не голосовала за поднятие налогов, потому что с обществом надо еще честно поговорить. А военный сбор платит преимущественно "белый" бизнес. Те, кто не регистрируется и избегают налогообложения, не пострадают. Пострадают лишь те, кто работают "на бело",

– отметил Ярослав Юрчишин.

Повышение налогов во время войны – нужный и закономерный процесс. Однако, отметил нардеп, есть и другие механизмы.

"Є налог на добавленную стоимость (НДС), который платят все – и кто работает "чисто", и кто работает "темно". Потому что он уплачивается при любой торговой операции. В этом случае гораздо логичнее было бы работать именно с этим налогом, но почему-то решили пойти пиарным путем. Это будет лишь частичное закрытие потребностей, прежде всего оборонных. Поэтому, думаю, нам придется еще повышать налоги", – подчеркнул депутат.

К сожалению, чем дольше продлится война, тем больше будут становиться потребности. Можно надеяться также на международную помощь, но и украинская власть должна делать шаги для экономического развития, насколько это возможно в таких условиях.

Основные тезисы закона о повышении налогов

Проект закона #11416д об увеличении налогов, который в целом приняла Верховная Рада, предусматривает: