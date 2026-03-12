Оказались одной из самых бедных категорий населения: почему военным до сих пор не подняли зарплаты

Дискуссия в парламенте о необходимости повысить украинским военным зарплаты пока стихла. Минфин заявил, что денег нет для этого. Сейчас по данному поводу отсутствует не то что решение, а даже предметное обсуждение.

Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу отметила народный депутат Инна Совсун, подчеркнув, что уровень напряжения после того, как был принят бюджет, спал. В парламенте, с и ее слов, сосредоточились на других вопросах.

Смотрите также Многим не понравится, – интервью бойца ВСУ об изменениях в мобилизации, ТЦК и зарплаты военных

Вопрос повышения зарплат военным на паузе

Потенциально решением о повышении зарплат военным, как объяснила нардеп, должны быть контракты, после подписания которых предусматривалось бы большее материальное обеспечение. Однако, по ее словам, даже в разрезе темы этих контрактов никто не озвучивал ни одной цифры, сколько есть денег, чтобы была возможность их заложить, и есть ли они вообще.

Поэтому приоритеты правительства, как отметила Совсун, сегодня другие и в них вопрос повышения зарплат военнослужащим нет. В этом, на ее взгляд, кроется двойная несправедливость.

Если нет возможности поднять зарплату, тогда надо проводить ротацию, давать возможность им возвращаться в гражданскую жизнь, где они смогут зарабатывать больше, зато мобилизовать других – тех людей, которые в период 4-х лет полномасштабной войны могли получать большую зарплату,

– озвучила Совсун.

Она подчеркнула, что военные оказались заложниками ситуации, когда их коллеги в гражданской жизни профессионально развиваются, получают надлежащие зарплаты, а им даже не озвучивают, когда их смогут заменить на фронте. Если же в Украине не хотят осуществлять ротацию, тогда, по убеждению нардепа, государство должно улучшить условия службы этих бойцов и финансовое обеспечение.

Не могут военные, которые борются за независимость своей страны, быть наиболее нищей категорией в обществе, которая едва может перекрыть базовые свои потребности. Это очень болезненный вопрос. Однако мало кого он, к сожалению, затрагивает внутри Верховной Рады,

– подытожила Совсун.

Что будет с зарплатами военных дальше и как они сами оценивают их?