"Уже поздно бежать": херсонские партизаны пригрозили российским оккупантам

Во временно оккупированном российскими войсками Херсоне местные власти продолжают призывать врага возвращаться обратно в Россию, пока не поздно. Партизаны напоминают оккупантам, что ВСУ уже близко, и вскоре захватчики пожалеют, что пришли на нашу землю.

Объявления с новым посланием для захватчиков начали развешивать на улицах Херсона. Фото опубликовал местный телеграмм-канал.

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В объявлении херсонские партизаны напоминают россиянам, что бежать уже поздно . На листовках, которые развесили по всему городу, предупреждают, что войска ВСУ находятся ближе, чем думают кафиры.

Например, указывается, что российский Ростов от Херсона находится более полутысячи километров. В то же время украинские воины уже возле временно оккупированного Херсона – всего в 10 километрах.

"Россияне, уже поздно бежать. Ростов – 558 км, ВСУ – 10 км ", – указано в объявлении с напоминанием, что Херсон – это Украина.



Предупреждение оккупантам от херсонских партизан / Фото с телеграммы

ВСУ продвигаются в Херсонской области: главное

Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань сообщил об успехах ВСУ на Херсонском направлении . По его словам, украинские воины тактически переигрывают российских оккупантов и продвигаются в Херсон .

. Ранее Алексей Арестович сообщал, что бойцы ВСУ сейчас находятся в 18 километрах от областного центра. Впоследствии Сергей Хлань написал, что ВСУ продвинулись еще в 5 километрах от Таврического.

15 июня мэр Мелитополя сообщил, что Вооруженные Силы Украины максимально приблизились к Херсону. Они отчитывались об расстоянии в 10 – 15 километров .

В то же время российские военные делают все, чтобы подавить партизанское движение в Херсонской области. Они массово похищают активистов, некоторых – убивают после пыток.

Накануне президент Владимир Зеленский заверил, что ключевой целью Вооруженных Сил Украины на Юге является увольнение Херсона из-под российской оккупации .

является увольнение Херсона из-под российской оккупации . А 14 июня украинские защитники устроили "фейерверки" российским захватчикам на Херсонщине. Во временно оккупированной Новой Каховке горел склад боеприпасов россиян .

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