Поздравил Залужного и помолился с Варфоломеем: Зеленский подвел итог 500 дня войны

Президент Владимир Зеленский поздно вечером 8 июля рассказал, как прошел его день. В частности, он находился во Львове.

Сегодня – День рождения Валерия Залужного. Глава государства поздравил главнокомандующего ВСУ с праздником.

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Зеленский подвел итоги дня

Президент отметил, что подошел к концу этот очень насыщенный день.

Сегодня с самого утра успел заслушать доклады с фронта, поздравить Главнокомандующего Залужного с Днем рождения. Затем – молебен с Его Всесвятостью Патриархом Варфоломеем по жертвам войны,

– отметил украинский лидер.

Также состоялись:

переговоры с партнерами – премьер-министрами Нидерландов и Португалии,

встреча с украинскими героями – защитниками Мариуполя и "Азовстали".

"Вернули их домой. Представил нового командующего Национальной гвардии. Но поименно почтил всех героев этой войны – нашей полномасштабной обороны, всех тех, о чьей отваге сейчас можно говорить", – заявил глава государства.

В завершение он отправился во Львов, где состоялся общий молебен за победу, наших воинов и государство.

"Благодарю всех, кто бьется ради Украины! Спасибо всем, кто защищает украинцев и приближает нашу победу!" – подытожил Зеленский.

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