Поздравил Залужного и помолился с Варфоломеем: Зеленский подвел итог 500 дня войны
Источник:Владимир Зеленский
Президент Владимир Зеленский поздно вечером 8 июля рассказал, как прошел его день. В частности, он находился во Львове.
Сегодня – День рождения Валерия Залужного. Глава государства поздравил главнокомандующего ВСУ с праздником.
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Зеленский подвел итоги дня
Президент отметил, что подошел к концу этот очень насыщенный день.
Сегодня с самого утра успел заслушать доклады с фронта, поздравить Главнокомандующего Залужного с Днем рождения. Затем – молебен с Его Всесвятостью Патриархом Варфоломеем по жертвам войны,
– отметил украинский лидер.
Также состоялись:
- переговоры с партнерами – премьер-министрами Нидерландов и Португалии,
- встреча с украинскими героями – защитниками Мариуполя и "Азовстали".
"Вернули их домой. Представил нового командующего Национальной гвардии. Но поименно почтил всех героев этой войны – нашей полномасштабной обороны, всех тех, о чьей отваге сейчас можно говорить", – заявил глава государства.
В завершение он отправился во Львов, где состоялся общий молебен за победу, наших воинов и государство.
"Благодарю всех, кто бьется ради Украины! Спасибо всем, кто защищает украинцев и приближает нашу победу!" – подытожил Зеленский.
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Визит Зеленского в Турцию: коротко
- В администрации президента Турции 7 июля анонсировали визит Владимира Зеленского. Президент Украины прибыл в Стамбул ночью.
- В рамках визита состоялось подписание соглашения о сотрудничестве в оборонной сфере. Речь идет о производстве БПЛА, исследованиях, а также разработках в области автономных систем, космоса и других технологических секторах стратегических отраслей промышленности двух стран.
- Турецкий лидер Реджеп Эрдоган поддержал территориальную целостность нашего государства и заявил, что Украина имеет право быть членом НАТО. Такие слова вызвали большое возмущение в России, поскольку Москва считает Стамбул своим "другом".
- Также Кремль возмутило возвращение командиров обороны Мариуполя в Украину. Там начали кричать о нарушении договоренностей.