"Поздравили" с 9 мая:оккупанты обстреляли авто с двумя гражданскими в Запорожье

Возле села Белогорье на Запорожье оккупанты открыли огонь по автомобилю с двумя гражданскими. Случилось это накануне, 9 мая.

Как заявили в Офисе генерального прокурора, обстрел произошел на блокпосту.

Важно "Высшее искусство": воины 14 ОМБр показали, как испепелили врага – эпическое видео

Снаряд попал прямо в машину и она взорвалась. Пассажир умер на месте, а водитель получил ранение.

При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством,

– отметили в Офисе генпрокурора.

Следователи Запорожского управления СБУ проводят досудебное расследование.

Оккупанты обстреляли гражданских

Ранее мэр Иван Федоров сообщил, что под обстрел попали люди, пытавшиеся эвакуироваться из Мелитополя через Орехов. По словам Федорова, те, кто 8 мая ехал через Орехов в Запорожье, провели по дороге 12,5 часа и попали под обстрел. А выехавшие через Васильевку третий день стоят на рашистском блокпосту, и они не пропускают их в сторону Запорожья. В этой колонне есть дети, женщины, пожилые люди.

Стоит вашего внимания Российские войска непременно "выдохнутся": в МВД говорят, что у Путина будут 2 варианта

Какая сейчас ситуация на фронте

Уже 76 дней украинские бойцы противостоят нашествию россиян. Самые ожесточенные бои на 10 мая продолжаются в Восточной операционной зоне: на Донецком и Слобожанском направлениях, а также заводе "Азовсталь".

О ситуации в главных направлениях на фронте рассказали утром 10 мая в украинском Генштабе. В ВСУ повторяют: цель врага – полный контроль над Донетчиной и Луганщиной, а также содержание сухопутного коридора с Крымом.

Враг применяет артиллерию по всей линии соприкосновения. Также велика вероятность нанесения ракетных ударов по гражданской и военной инфраструктуре в украинских областях. Возможно, россияне совершат диверсии на химических предприятиях, чтобы обвинить в этом украинских военных.

В Херсоне почти каждый день исчезают люди: смотрите видео