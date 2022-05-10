Як заявили в Офісі генерального прокурора, обстріл стався на блокпосту.

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Снаряд влучив прямо в автівку і вона вибухнула. Пасажир помер на місці, а водій отримав поранення.

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством,

– зазначили в Офісі генпрокурора.

Наразі слідчі Запорізького управління СБУ проводять досудове розслідування.

Окупанти обстріляли цивільних

Раніше міський голова Іван Федоров повідомив, що під обстріл потрапили люди, які намагалися евакуюватися із Мелітополя через Оріхів. За словами Федорова, ті, хто 8 травня їхав через Оріхів у Запоріжжя, провели у дорозі 12,5 години та потрапили під обстріл. А ті, хто виїхав через Василівку, третій день стоять на рашистському блокпосту, і вони не пропускають їх у бік Запоріжжя. У цій колоні є діти, жінки, літні люди.

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Яка зараз ситуація на фронті

Вже 76 днів українські бійці протистоять навалі росіян. Найзапекліші бої станом на 10 травня тривають у Східній операційні зоні: на Донецькому та Слобожанському напрямках, а також заводі "Азовсталь".

Про ситуацію на головних напрямках на фронті розповіли вранці 10 травня в українському Генштабі. У ЗСУ повторюють: мета ворога – повний контроль над Донеччиною та Луганщиною, а також – утримання сухопутного коридору з Кримом.

Ворог застосовує артилерію по всій лінії зіткнення. Також велика ймовірність завдання ракетних ударів по цивільній та військовій інфраструктурі в українських областях. Можливо, росіяни здійснять диверсії на хімічних підприємствах, аби звинуватити в цьому українських військових.

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