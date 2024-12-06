Враги хотят отнять детство, но верьте в Святого Николая и в нас, – мощный привет от солдат

Военные поздравили украинцев с Днем Святого Николая. Они пожелали мира, тепла и согласия каждой семье.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на 68 отдельную егерскую бригаду имени Олексы Довбуша. Защитники Украины призвали детей верить в Святого Николая и Вооруженные Силы Украины.

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Николай оберегает, а ВСУ защищают

Воины ВСУ напомнили, что этот праздник – символ добра, заботы и единства, которые сегодня особенно важны для Украины.

Пусть Святой Николай оберегает вас, ваши семьи и всю нашу страну от всего плохого. Для нас, как и для каждого гражданина, этот день – напоминание о силе добра и единства,

– говорится в поздравлении воинов.

Защитники также поблагодарили украинцев за поддержку, подчеркнув важность единства в общей борьбе:

Пока мы защищаем нашу землю, вы – наш надежный тыл, и вместе мы творим настоящие чудеса,

– заявили военные.

Не осталось в стороне и юмористическое пожелание от 68 отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша: "Святой Николай, оккупантам насыпай!"

Украинские военные поздравили с Днем Святого Николая: смотрите видео

Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины в День Святого Николая также обратились к украинцам с теплым приветствием, подчеркнув, что чудеса становятся реальностью благодаря совместной борьбе за свободу.

Святой Николай сегодня носит пиксель и ботильоны, а его фронтовой рюкзак полон подарков для каждого из нас. Он кладет щепотку надежды под подушку, и сыплет оккупантам такие "розги", что у них есть только билет на концерт Кобзона,

— говорится в посте.

В Сухопутных войсках отметили, что самое большое чудо, которое происходит сегодня благодаря нашим защитникам и защитницам, – это то, что Украина остается свободной и продолжает бороться с российскими захватчиками.

Вооруженные Силы Украины выразили поздравления гражданам Украины: смотрите видео