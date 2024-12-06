Враги хотят отнять детство, но верьте в Святого Николая и в нас, – мощный привет от солдат
Военные поздравили украинцев с Днем Святого Николая. Они пожелали мира, тепла и согласия каждой семье.
Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на 68 отдельную егерскую бригаду имени Олексы Довбуша. Защитники Украины призвали детей верить в Святого Николая и Вооруженные Силы Украины.
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Николай оберегает, а ВСУ защищают
Воины ВСУ напомнили, что этот праздник – символ добра, заботы и единства, которые сегодня особенно важны для Украины.
Пусть Святой Николай оберегает вас, ваши семьи и всю нашу страну от всего плохого. Для нас, как и для каждого гражданина, этот день – напоминание о силе добра и единства,
– говорится в поздравлении воинов.
Защитники также поблагодарили украинцев за поддержку, подчеркнув важность единства в общей борьбе:
Пока мы защищаем нашу землю, вы – наш надежный тыл, и вместе мы творим настоящие чудеса,
– заявили военные.
Не осталось в стороне и юмористическое пожелание от 68 отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша: "Святой Николай, оккупантам насыпай!"
Украинские военные поздравили с Днем Святого Николая: смотрите видео
Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины в День Святого Николая также обратились к украинцам с теплым приветствием, подчеркнув, что чудеса становятся реальностью благодаря совместной борьбе за свободу.
Святой Николай сегодня носит пиксель и ботильоны, а его фронтовой рюкзак полон подарков для каждого из нас. Он кладет щепотку надежды под подушку, и сыплет оккупантам такие "розги", что у них есть только билет на концерт Кобзона,
— говорится в посте.
В Сухопутных войсках отметили, что самое большое чудо, которое происходит сегодня благодаря нашим защитникам и защитницам, – это то, что Украина остается свободной и продолжает бороться с российскими захватчиками.
Вооруженные Силы Украины выразили поздравления гражданам Украины: смотрите видео