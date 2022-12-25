В Бельгии министр обороны и командующий войсками стали помощниками Санты: захватывающее видео

В Бельгии необычным способом поздравили с рождественскими праздниками. Сделали это министр обороны Людивин Дедондер и командующий сухопутными войсками адмирал Мишель Хофман.

Они провели операцию "Рождество" в тренировочном центре коммандос в Марш-ле-Дам. В ролике, который выложила на своей фейсбук-странице Людивин Дедондер, они помогали выполнять Санте его работу.

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Помощь Санте от Министерства обороны

Чтобы прибыть к военным и вручить им подарки, министр обороны и командующий сухопутными войсками преодолели ряд препятствий. Они и поднимались в горы, и проходили подвесные мосты, и спускались по веревке.

Мы в Министерстве обороны всегда готовы начать работу, чтобы обеспечить вашу безопасность, прийти вам на помощь и даже помочь Санта-Клаусу в его обходах! В режиме действия на местности я выложилась по полной. Миссия выполнена! Именно вовремя, чтобы поздравить вас с Рождеством и хорошим завершением года! Наслаждайтесь!

– написала Людивин Дедондер.

Ответ на скандал

Также на видео можно увидеть, что министр двинулась на операцию в обычных сапогах, а по дороге сменила обувь на трекинговую. Также она была одета в бельгийский армейский шлем и куртку.

Как отметили в "Европейской правде", этот фрагмент намекает на спор между ней и представителем крайне правых Тео Франкеном. Так, последний упрекнул Людивин Дедондер за то, что во время войны в Украине она выглядит легкомысленной, приезжая на работу в теннисных ботинках.

Независимо от того, делаю ли это в теннисных туфлях или на шпильках, важны действия,

– контраргументировала тогда министр политику.

Заметим, что сторону Людивин Дедондер поддержало большинство политиков, а Тео Франкена обвинили в сексизме.

Помощь Бельгии Украине