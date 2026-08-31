Местные власти призвали жителей закрыть окна и без крайней необходимости не выходить на улицу, а из-за пожара перекрыли несколько автомобильных дорог.

Что происходит в Анапе?

Пожар в Анапе возник утром 30 августа в районе камышовых плавней возле хутора Чембурка. Сначала сообщалось, что огонь охватил около 10 гектаров территории. Однако в течение дня пожар продолжал распространяться. По состоянию на ночь с 30 на 31 августа площадь пожара, по данным местных властей, увеличилась примерно до 25 гектаров.

На кадрах, которые распространяются в сети, видно масштабное возгорание и густое облако дыма над районом пожара. Огонь распространяется по сухой растительности, а пламя уже приблизилось к жилым домам.

Анапа в огне / Фото местных телеграм-каналов

Ситуацию значительно осложняет сильный ветер. В районе Анапы его скорость составляет около 9–13 метров в секунду, при этом порывы могут достигать 20 метров в секунду.

Из-за таких погодных условий огонь может быстро распространяться по камышу и сухой растительности. Спасателям приходится работать в сложных условиях, в частности использовать специальную технику для передвижения по заболоченной местности.

По информации местных властей, к тушению пожара привлечены около 80 пожарных и 25 единиц техники. На месте работают, в частности, болотоходы, которые могут передвигаться по территории плавней.

Из-за масштабного задымления жителей района призвали соблюдать меры безопасности. Россиянам рекомендовали закрыть окна и без крайней необходимости не выходить на улицу.

Задымление в Анапе: смотрите видео

На данный момент информации о погибших или пострадавших в результате пожара нет. В то же время из-за приближения огня к жилой застройке ситуация остается сложной.

Пожар также повлиял на транспортное сообщение в районе курорта. Из-за пожара перекрыли участок федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, а также часть Симферопольского шоссе. Власти организовали объезд опасного участка. Автомобилистов призвали выбирать альтернативные маршруты и не создавать пробок вблизи места пожара, чтобы не препятствовать проезду спасательной техники.

По сообщениям местных жителей, сильный ветер в районе Анапы держится уже вторые сутки. Накануне из-за штормовых условий на курорте также действовали ограничения на купание в море.

Официальную причину возникновения пожара российские власти пока не назвали. Среди возможных версий рассматривают человеческий фактор, в частности неосторожное обращение с огнем или умышленный поджог.

Также не исключают природные факторы, которые могли способствовать быстрому распространению пламени. Сухость растительности и сильный ветер создают благоприятные условия для масштабных возгораний.

Масштабы пожара также зафиксировали спутниковые системы NASA. На снимках видны очаги возгорания в районе Анапы.

Карта с отметками пожаров / Фото НАСА

Напомним, всего несколько месяцев назад Россия фактически лишилась пляжей Анапы и Сочи из-за последствий масштабного разлива мазута после аварии танкеров в Керченском проливе. Как заявил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, в Анапе из-за загрязнения на данный момент закрыли 141 пляж.

Он отметил, что российские власти не провели надлежащую очистку акватории Черного моря от нефтепродуктов. Вместо системной работы, по его словам, к ликвидации последствий привлекали волонтеров, а необходимых ресурсов не выделяли. Из-за этого очистка побережья может длиться не менее пяти лет.

Российские власти пытались скрыть реальные масштабы экологической катастрофы, однако это только ухудшило ситуацию. По мнению Андрющенко, туристическая привлекательность пострадавших курортов может быть утрачена на длительное время. Ранее пляжи Анапы уже закрывали из-за загрязнения мазутом, который продолжает выноситься на побережье.