Місцева влада закликала жителів зачинити вікна та без нагальної потреби не виходити на вулицю, а через пожежу перекрили кілька автомобільних доріг.

Що відбувається в Анапі?

Пожежа в Анапі виникла вранці 30 серпня в районі очеретяних плавнів біля хутора Чембурка. Спочатку повідомлялося, що вогонь охопив близько 10 гектарів території. Однак протягом дня займання продовжувало поширюватися. Станом на ніч проти 31 серпня площа пожежі, за даними місцевої влади, збільшилася приблизно до 25 гектарів.

На кадрах, які поширюють у мережі, видно масштабне займання та густу хмару диму над районом пожежі. Вогонь поширюється сухою рослинністю, а полум'я вже наблизилося до житлових будинків.

Анапа у вогні / Фото місцеві телеграм-канали

Ситуацію значно ускладнює сильний вітер. У районі Анапи його швидкість становить близько 9 – 13 метрів за секунду, тоді як пориви можуть сягати 20 метрів за секунду.

Через такі погодні умови вогонь може швидко поширюватися очеретом та сухою рослинністю. Рятувальникам доводиться працювати у складних умовах, зокрема використовувати спеціальну техніку для пересування заболоченою місцевістю.

За інформацією місцевої влади, до боротьби з вогнем залучили близько 80 пожежників та 25 одиниць техніки. На місці працюють, зокрема, болотоходи, які можуть пересуватися територією плавнів.

Через масштабне задимлення мешканців району закликали дотримуватися заходів безпеки. Росіянам рекомендували зачинити вікна та без нагальної потреби не виходити на вулицю.

Задимлення в Анапі: дивіться відео

Наразі інформації про загиблих або постраждалих унаслідок пожежі немає. Водночас через наближення вогню до житлової забудови ситуація залишається складною.

Займання також вплинуло на транспортне сполучення в районі курорту. Через пожежу перекрили ділянку федеральної траси А-290 Новоросійськ – Керч, а також частину Сімферопольського шосе. Влада організувала рух в об'їзд небезпечної ділянки. Автомобілістів закликали обирати альтернативні маршрути та не створювати заторів поблизу місця пожежі, щоб не перешкоджати проїзду рятувальної техніки.

За повідомленнями місцевих жителів, сильний вітер у районі Анапи тримається вже другу добу. Напередодні через штормові умови на курорті також діяли обмеження на купання в морі.

Офіційної причини виникнення пожежі російська влада наразі не назвала. Серед можливих версій розглядають людський фактор, зокрема необережне поводження з вогнем або навмисний підпал.

Також не виключають природні чинники, які могли сприяти швидкому поширенню полум'я. Сухість рослинності та сильний вітер створюють сприятливі умови для масштабних займань.

Масштаби пожежі також зафіксували супутникові системи NASA. На знімках видно осередки займання в районі Анапи.

Мапа із позначками пожежі / Фото НАСА

Нагадаємо, лише декілька місяців тому Росія фактично втратила пляжі Анапи та Сочі через наслідки масштабного розливу мазуту після аварії танкерів у Керченській протоці. Як заявив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, в Анапі через забруднення наразі закрили 141 пляж.

Він зазначив, що російська влада не провела належного очищення акваторії Чорного моря від нафтопродуктів. Замість системної роботи, за його словами, до ліквідації наслідків залучали волонтерів, а необхідних ресурсів не виділяли. Через це очищення узбережжя може тривати щонайменше п'ять років.

Російська влада намагалася приховати реальні масштаби екологічної катастрофи, однак це лише погіршило ситуацію. На думку Андрющенка, туристична привабливість постраждалих курортів може бути втрачена на тривалий час. Раніше пляжі Анапи вже закривали через забруднення мазутом, який продовжує виносити на узбережжя.