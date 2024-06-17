Местные телеграм-каналы пишут о том, что загорелся склад. Впрочем, мониторинговые каналы указывают, что речь может идти о складе с БК, передает 24 Канал.

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Что известно о пожаре в Белгороде

По информации от местных телеграм-каналов, сначала очевидцы услышали взрыв, а уже потом над городом поднялся густой столб дыма.

Пожар в Белгороде / Фото местного телеграм-канала

По предварительной информации, загорелся склад, впрочем, мониторинговые каналы предполагают, что говорится о складе с БК оккупантов.

Дым поднимается над городом: смотрите видео

Впрочем, МЧС России уверяет в том, что пожар якобы начался в результате возгорания электрического щитка. Уже в 11:03 появилась информация, что пожар площадью 30 квадратных метров удалось потушить.

В пресс-службе МЧС России сообщили, что жертв и пострадавших в результате пожара нет.

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