Місцеві телеграм-канали пишуть про те, що загорівся склад. Втім, моніторингові канали вказують, що мова може йти про склад з БК, передає 24 Канал.
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Що відомо про пожежу у Бєлгороді
За інформацією від місцевих телеграм-каналів, спочатку очевидці почули вибух, а вже потім над містом піднявся густий стовп диму.
Пожежа у Бєлгороді / Фото місцевого телеграм-каналу
За попередньою інформацією, загорівся склад, втім, моніторингові канали припускають, що мовиться про склад з БК окупантів.
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Втім, МНС Росії запевняє в тому, що пожежа нібито почалася внаслідок загоряння електричного щитка. Вже об 11:03 з'явилася інформація, що пожежу площею 30 квадратних метрів вдалося загасити.
В пресслужбі МНС Росії повідомили, що жертв та постраждалих внаслідок пожежі немає.
Вибухи у Росії: останні новини
- Безпілотники ГУР завдали ударів по кількох важливих об'єктах у Росії. Одним із них був тракторний завод у Липецьку, який використовується у військовій сфері.
- Також атака торкнулася Краснодарського краю, де місцеві жителі були сильно налякані потужною стріляниною у небі. У Тихорецьку пізно ввечері росіяни спостерігали яскраві спалахи в небі, які, за їхніми словами, нагадували феєрверки.
- Зокрема, повідомляли, що у Ростові ввечері 16 червня нібито сталося "коротке замикання" на одній із підстанцій, через що в місті на деякий час зникло світло.