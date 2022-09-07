В Борисполе во время тревоги раздался взрыв и произошел пожар: власти уверяют, что это не "прилет"

Жители Борисполя сначала услышали воздушную тревогу, а затем звуки взрывов. К счастью, обошлось без "прилетов". Однако известно о пожаре, который вспыхнул на местном предприятии.

О том, что пожар разгорелся в Борисполе во время воздушной тревоги рассказал Владимир Борисенко, глава городского совета. Он также обратился к жителям города с несколькими просьбами.

Читайте также Утренний "хлопок" в Новой Каховке и возле ГЭС: оккупанты включили сирену

В Борисполе не было "прилета"

Прежде Борисенко отметил, что в Борисполе действительно вспыхнул пожар. Само видеообращение глава городского совета снял на его фоне, чтобы жители могли увидеть масштабы.

В то же время он отметил, что говорится не о вражеской диверсии или "прилете". Мэр Борисполя подчеркнул, что пожар вспыхнул на предприятии в районе железнодорожного вокзала. Там работают сотрудники ГСЧС. Известно, что никто не пострадал. Сама ситуация, уверяет он, находится под контролем.

Глава городского совета добавил, что жители действительно могли слышать взрывы в Борисполе. И здесь нет ничего удивительного, ведь на предприятии хранилось также биотопливо, которое могло подняться в воздух. Пока выясняются обстоятельства и причины, по которым мог произойти пожар.

Владимир Борисенко рассказал о пожаре в Борисполе: смотрите видео

Борисенко также подчеркнул, что взрыв пришелся именно на воздушную тревогу. В то же время он отметил, что это еще раз доказывает тот факт, что во время сирены нужно находиться в укрытии.

В заключение он дал несколько советов жителям Борисполя. Их он попросил закрыть окна, а вентиляционные отверстия прикрыть влажными тряпками. Также призвал меньше выходить на улицу, ведь дым продолжает распространяться по городу. И он, по словам Борисенко, двигается как по Борисполю, так и в направлении Иванкова и Кучакова.

Вскоре поступило сообщение от главы Киевской ОВ Алексея Кулебы. Он отметил, что по предварительной информации взрывы могли произойти из-за емкостей с растворителем. Они как раз хранились на предприятии в момент, когда там вспыхнул пожар.

Кулеба также подчеркнул, что пожар не имеет никакой связи с воздушной тревогой. Что касается ликвидации огня, то к этому привлечены уже 54 спасателя, а также 13 единиц техники. Пламя продолжают гасить, а причины возникновения пожара – выяснять.



В ГСЧС показали, как укротят пламя / Фото из пресс-службы ГСЧС​



В ГСЧС показали, как укротят пламя / Фото из пресс-службы ГСЧС

Пожарные продолжают ликвидировать пожар в Борисполе: смотрите видео

Пожар удалось локализовать

Как сообщили в ГСЧС, в 11:52 пожар на предприятии в Борисполе был локализован. Для этого привлекли 94 пожарных, а также 24 единицы специальной техники. Также укротить огонь помогал специальный робот Alpho Wolf. С его помощью, рассказывают спасатели, можно тушить пожары там, куда сложно добраться.

Основная задача – минимизация риска для личного состава. Предварительно жертв и пострадавших нет,

– отмечают в ГСЧС.

В Борисполе использовали специального робота для тушения пожара: смотрите видео

В ведомстве отмечают отсутствие причин для паники. Пожарные полностью держат ситуацию под своим контролем.

Воздушная тревога длилась менее 20 минут

Напомним, около 08:35 воздушную тревогу объявили в Житомирской области. После нее сирены уже прозвучали в Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областях.

А вот отбои начали подавать в 08:51. Это означает, что воздушная тревога продолжалась 16 минут. И во время нее, к счастью, не поступало сообщений о взрывах на территории Украины.

В то же время следует понимать, что таким образом кафиры продолжают терроризировать украинцев. Как отметил журналист Денис Казанский, в течение двух дней в Киеве тревоги включают в одно и то же время. Речь идет о промежутке, когда дети уже сидят за партами и готовы получать новые знания. Но из-за сирен они должны спускаться в укрытия и пережидать там в надежде, что на этот раз не прилетит.

Достойно внимания – оккупанты мощно обстреляли Харьков в ночь на 7 сентября: смотрите видео