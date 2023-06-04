Пожар в приюте для беженцев в Германии: мог погибнуть маленький украинец
Источник:Олексии Макеев
В федеральной земле Тюрингия в Германии вспыхнул пожар. Пламя охватило убежище для беженцев из Украины. К сожалению, мог погибнуть маленький украинец.
Алексей Макеев – посол Украины в Германии – сообщил, что, по предварительным данным, есть пострадавшие. В то же время, никаких деталей раскрыть нельзя, ведь продолжается следствие.
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В одном из домов, где проживают украинские беженцы в федеральной земле Тюрингия, возник пожар. В результате этого досадного инцидента, по предварительной информации, есть пострадавшие,
– заявил Макеев.
Он подчеркнул, что консулы находятся на связи с людьми. Всем окажут необходимую помощь.
Кроме того, посол подчеркнул: сейчас ждут более подробной информации от немецкой стороны.
СМИ сообщают, что мог погибнуть ребенок
Между тем, по данным СМИ, по состоянию на 4 июня известно об одном погибшем в результате трагедии. Пропавшим считается 9-летний мальчик из Украины. В то же время пока неизвестно, обнаружено ли его тело на месте трагедии. Результаты экспертизы будут известны через несколько дней.
Также СМИ сообщили, что в результате пожара пострадали 10 человек. Им понадобилась госпитализация. В частности, у одного из пострадавших диагностировали перелом ноги.