В центре Москвы вспыхнул сильный пожар: горит центр цифровизации

Российская столица снова наткнулась на неприятности. В самом центре Москвы сейчас бушует пламя.

Об этом сообщают российские СМИ, пишет 24 Канал. Сейчас в сети распространяют соответствующие видео на кадры, на которых видно густой дым, тянущийся к небу.

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В Москве – пожар

Согласно обнародованной информации, в центре российской столицы вспыхнуло масштабное возгорание, там горит здание Центра цифровизации образования на Пресненском валу. Видно, как с крыши идет густой черный дым.

Центр Москвы охватило пламя и дым: смотрите видео

Никакой информации о погибших или пострадавших, к сожалению, пока не опубликовали. Официальных данных от местных властей также пока нет. Очевидно комментарии по этому "неприятному инциденту" будут чуть позже.

В самом Центре Москвы вспыхнул пожар: смотрите видео

По данным пропагандистских телеграмм-каналов, на место возгорания прибыл вертолет Ка-32. В оперативных службах говорят, что площадь пожара составляет около 800 квадратных метров.

К слову, в ночь на 16 июля в Курской области вспыхнул мощный пожар на заводе низковольтной аппаратуры. Площадь пожара достигла более 400 квадратных метров. Рабочих якобы "эвакуировали" еще до прибытия пожарных, поэтому данных о пострадавших не было.