В Черкассах вспыхнул пожар в пятиэтажке: погибла семья с маленьким ребенком

7 июля 2024, 09:06
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Источник:

"Суспильное"

В Черкассах на улице Крещатик 6 июля произошло возгорание в пятиэтажном доме. В результате пожара погибла семья, в частности, двухлетний ребенок.

Об этом рассказала пресс-секретарь Главного управления ГСЧС в Черкасской области Юлия Норовкова.

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В Черкассах в результате пожара погибла семья

Пресс-секретарь рассказала, что спасатели получили сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме на улице Крещатик, что в Черкассах.

По словам Норовковой, в результате пожара погибла семья, – двухлетний ребенок, мама и папа. Причину возгорания устанавливают.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибшей семьи. Вечная память!

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В Киеве горела многоэтажка

  • Заметим, что вечером 6 июля в Соломенском районе Киева вспыхнул пожар в пятиэтажном доме на улице Николая Василенко, 9.
  • Пламя перекинулось на крышу.
  • Жителей дома эвакуировали.
  • Площадь пожара достигла 500 квадратных метров.
  • Предварительно, обошлось без пострадавших. Причину пожара устанавливают правоохранители.

Автор: Юлія Муріна