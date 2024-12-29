В Черкасской области произошел смертельный пожар: погибли трое детей

В селе Журавка Звенигородского района Черкасской области 28 декабря произошел смертельный пожар. В результате трагедии погибли трое детей.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное. По предварительным выводам, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при использовании печного отопления.

Читайте также Пожар на крыше 25-этажки в Броварах: в ГСЧС показали кадры ликвидации

Правоохранители рассказали о пожаре в Черкасской области

Пресс-секретарь Главного управления нацполиции Черкасской области Зоя Вовк рассказала, что правоохранители получили сообщение о пожаре в жилом доме в селе Журавка 28 декабря около 20:00.

Пожар потушили работники ГСЧС. В доме обнаружили троих детей: двое парней, девять и 18 лет, и 16-летнюю девочку, которые отравились угарным газом. Медики пытались реанимировать двух парней и девочку, но, к сожалению, они умерли,

– сообщили в полиции.

По словам правоохранителей, во время пожара родителей дома не было – они поехали в город навестить старшего сына.

Сейчас следователи уже начали досудебное расследование по статье о нарушении установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности.