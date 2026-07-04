Около 130 гектаров в огне: как ГСЧС ликвидировала масштабный пожар в Чернобыльской зоне

4 июля спасатели ликвидировали крупный пожар в Чернобыльской зоне. Огонь охватил около 130 гектаров территории.

Об этом сообщили в ГСЧС.

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Как ГСЧС ликвидировало пожар?

Спасатели ГСЧС Киевской области ликвидировали масштабный пожар в Чернобыльской зоне, охвативший около 130 гектаров. В настоящее время продолжается тушение еще трех очагов возгорания, один из которых уже локализован.

Ежедневно в условиях изнурительной жары, бок о бок с подразделениями из других регионов Украины, пожарные прилагают максимум усилий, чтобы остановить распространение огня. И речь здесь идет не только о сохранении экосистемы,

– заявили в ГСЧС.

В ГСЧС отметили, что тушение пожаров затрудняется отсутствием вблизи достаточного количества источников водоснабжения. Из-за этого спасателям приходится доставлять воду на большие расстояния, что замедляет ликвидацию пожара и требует большей выдержки и слаженных действий.

Последствия пожара в Чернобыльской зоне / Фото ГСЧС

В то же время ключевую роль в борьбе с пламенем играет тяжелая инженерная техника. С ее помощью спасатели прокладывали пути к очагам возгорания и создавали минерализованные полосы, которые сдерживали распространение огня и защищали новые территории.

Пожарные подчеркнули, что каждый метр отвоеванной у стихии земли – это результат совместной, напряженной и опасной работы спасателей ГСЧС.

Что еще известно о пожарах в Чернобыльской зоне?

В Чернобыльской зоне в результате падения обломков российских беспилотников возникли масштабные лесные пожары. Радиационный фон остается в норме, однако из-за задымления в Киеве и части Киевской области фиксируется ухудшение качества воздуха и видимости.

Специалисты Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН анализируют спутниковые данные для оценки уровня загрязнения воздуха. Пожары, начавшиеся 25 июня 2026 года, в период 27–28 июня привели к распространению продуктов горения на юг

Для доступа к очагам возгорания использовали тяжелую инженерную технику и прокладывали минерализованные полосы, сдерживавшие распространение огня. В ГСЧС отмечали, что работы осложняла высокая температура в зоне пожаров, которая местами достигала около 50 градусов по Цельсию.