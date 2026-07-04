Про це повідомили в ДСНС.

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Як ДСНС ліквідували пожежу?

Рятувальники ДСНС Київщини ліквідували масштабну пожежу в Чорнобильській зоні, яка охопила близько 130 гектарів. Наразі триває гасіння ще трьох осередків займання, один із яких уже локалізували.

Щодня в умовах виснажливої спеки, пліч-о-пліч із підрозділами з інших регіонів України, вогнеборці докладають максимум зусиль, аби зупинити поширення вогню. І тут йдеться не лише про збереження екосистеми,

– заявили в ДСНС.

У ДСНС зазначили, що гасіння пожеж ускладнює відсутність поблизу достатньої кількості джерел водопостачання. Через це рятувальникам доводиться доставляти воду на великі відстані, що сповільнює ліквідацію вогню та потребує більшої витримки й злагоджених дій.

Наслідки пожежі у Чорнобильській зоні / Фото ДСНС

Водночас ключову роль у боротьбі з полум'ям відіграє важка інженерна техніка. За її допомогою рятувальники прокладали шляхи до осередків займання та створювали мінералізовані смуги, які стримували поширення вогню й захищали нові території.

Вогнеборці наголосили, що кожен метр відвойованої у стихії землі – це результат спільної, напруженої та небезпечної роботи рятувальників ДСНС.

Що ще відомо про пожежі у Чорнобильській зоні?

У Чорнобильській зоні внаслідок падіння уламків російських безпілотників виникли масштабні лісові пожежі. Радіаційний фон залишається в нормі, однак через задимлення в Києві та частині Київської області фіксують погіршення якості повітря і видимості.

Фахівці Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН аналізують супутникові дані для оцінки рівня забруднення повітря. Пожежі, що почалися 25 червня 2026 року, у період 27 – 28 червня спричинили поширення продуктів горіння на південь

Для доступу до осередків займання використовували важку інженерну техніку та прокладали мінералізовані смуги, які стримували поширення вогню. У ДСНС зазначали, що роботи ускладнювала висока температура в зоні пожеж, яка місцями сягала близько 50 градусів за Цельсієм.