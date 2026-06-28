Про це повідомив депутат Ужгородської міськради та журналіст Віталій Глагола.
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Що відомо про пожежу?
За даними очевидців, пожежа сталась у центрі Сваляви. У готелі, де нещодавно завершили ремонт, зайнялась покрівля. На місце події прибули пожежники.
Станом на 16:19 пожежу ще не загасили. Ба більше, за даними Глаголи, вогонь поширився на будівлю Свалявського районного суду, яка розташована поруч із готелем.У нашому Telegram – лише оперативні новини Підписуйтеся, щоб дізнаватися їх першими
Наразі інформації про постраждалих та причин займання немає. Журналіст оприлюднив кадри від очевидців, на яких видно задимлення та роботу рятувальників.
Пожежа у готелі в центрі Сваляви: дивіться відео
24 Канал намагається дізнатись про обставини та наслідки пожежі від ДСНС Закарпатської області.
Наслідки нещодавніх пожеж в Україні
Також на Закарпатті 27 червня під час руху загорівся локомотив приміського дизель-поїзда сполученням Солотвино – Королево. З вагонів машиністи евакуювали чотирьох пасажирів ще до прибуття рятувальників. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, а пожежу ліквідували.
До цього у Києві сталась пожежа у ресторані. Займання на площі близько 250 квадратних метрів ліквідували. Обійшлось без постраждалих.