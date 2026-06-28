Об этом сообщил депутат Ужгородского горсовета и журналист Виталий Глагола.

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Что известно о пожаре?

По данным очевидцев, пожар произошел в центре Свалявы. В отеле, где недавно завершили ремонт, загорелась крыша. На место происшествия прибыли пожарные.

По состоянию на 16:19 пожар еще не потушен. Более того, по данным Глаголы, огонь распространился на здание Свалявского районного суда, расположенное рядом с гостиницей.

На данный момент информации о пострадавших и причинах возгорания нет. Журналист опубликовал кадры от очевидцев, на которых видно задымление и работу спасателей.

Пожар в отеле в центре Свалявы: смотрите видео

24 Канал пытается выяснить обстоятельства и последствия пожара у Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Закарпатской области.

Последствия недавних пожаров в Украине

Также в Закарпатье 27 июня во время движения загорелся локомотив пригородного дизель-поезда по маршруту Солотвино – Королево. Из вагонов машинисты эвакуировали четырех пассажиров еще до прибытия спасателей. В результате инцидента никто не пострадал, а пожар был ликвидирован.

До этого в Киеве произошел пожар в ресторане. Пожар площадью около 250 квадратных метров был ликвидирован. Обошлось без пострадавших.