Пожар до сих пор гасят: было три попадания по складам во Львове, есть возгорание в четырех локациях

Российские военные нанесли массированный дроновый удар по Львову. Известно, что было три попадания по складам во Львове. Вспыхнули пожары в четырех локациях. Пламя до сих пор укрощают.

Детальнее о ночной атаке "Шахедами" по Львову рассказал глава ОВА Максим Козицкий. Он отметил, что в направлении области летело сразу 18 дронов-камикадзе, 15 из которых удалось сбить.

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Есть попадания в промышленные склады

По словам Козицкого, зафиксировали три попадания в промышленные склады во Львове. К счастью, обошлось без жертв. Пострадал 26-летний парень, находившийся на момент атаки на складе. Он в состоянии средней сложности, госпитализирован. Также на месте находилась женщина, но в госпитализации она не нуждалась.

Как отметил глава ОВА, на складах есть возгорание на четырех локациях. Он добавил, что пожар продолжают ликвидировать. Максим Козицкий подчеркнул, что "это обычные промышленные склады". На них не хранили ничего военного.

В то же время он выразил благодарность силам ПВО, ведь масштабы разрушений в результате атаки "Шахедами" могли быть значительно больше. Также поблагодарил спасателей и правоохранителей за то, что оперативно прибыли на место событий и очень слаженно действуют.

Что известно об атаке дронов на Львовщину

В 03:43 во Львовской области прозвучала воздушная тревога. В ОВА призвали не игнорировать сирены, ведь существует угроза "Шахедам".

В 04:18 Максим Козицкий призвал жителей Львова перейти к укрытиям. Через 10 минут он отметил, что во Львовской области прогремели взрывы. Известно, что работала ПВО. Глава ОВА также предупредил, что возможна угроза новых атак.

В части Львова громко. Не называем локаций. Ничего не фотографируем и не снимаем! Информационная тишина,

– призвал Козицкий в 04:35.