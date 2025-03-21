Светло, как днем: в Курской области масштабный пожар на газоизмерительной станции "Суджа"

В Курской области, в ночь на 21 марта вспыхнул огромный пожар. По предварительным данным, там могла быть поражена газоизмерительная станция "Суджа".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что известно о крупном пожаре на ГИС "Суджа"

О пожаре на газоизмерительной станции "Суджа" россияне стали сообщать около 00:00 21 марта. Сначала оккупанты писали, что что-то сильно горит возле Ракитного в Белгородской области. Однако позже стало известно, что возгорание произошло в Курской области, но его видно даже в Белгородском районе.

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Россияне писали, что, предварительно, горит газоизмерительная станция "Суджа", через которую проходил крупнейший транзитный коридор поставки российского газа в Европу.

Огромный пожар на газоизмерительной станции "Суджа": смотрите видео

По данным пропагандистов, огромный факел огня видно за десяток километров на границе с Сумской областью.

На месте атаки образовался огромный факел: смотрите видео

Российские "военные" как один сообщают, что, мол, ГИС "Суджа" была повреждена "в результате украинского удара". Официальной информации от российских властей о последствиях этого пожара пока не было.

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OSINT-аналитики также вычислили, что горит именно газоизмерительная станция в Курской области.

Стоит отметить, что именно через газоизмерительную станцию "Суджа" происходил транзит российского газа в Европу через так называемый газопровод УПУ – "Уренгой – Помары – Ужгород". По данным из открытых источников, диаметр газопровода – 1420 миллиметров.

Пожар на ГИС "Суджа" / Фото из российских телеграм-каналов

В мае 2022 года Киев прекратил прием газа для транзита через "Сохрановку". После этого "Суджа" осталась единственной газоизмерительной станцией, через которую продолжался транзит.

Кроме того, заметим, что сама газоизмерительная станция "Суджа" расположена в 12 километрах от одноименного города, который недавно взяли под свой контроль россияне. До украинской же границы в Сумской области это расстояние составляет примерно 1 километр.