Вывели из строя ряд объектов: агенты "Атеш" нарушили работу стратегического химзавода в России

Активисты партизанского движения "Атеш" провели очередную успешную операцию на территории России. На этот раз была повреждена инфраструктура химического завода в Тульской области.

Пострадал Новомосковский комбинат "Азот", сообщают представители "Атеш".

Смотрите также: Уничтожает локомотивы и корабли: в России активизировалось подпольное движение против Путина

Партизаны нарушили работу химического комбината в России

29 июня представители движения "Атеш" опубликовали информацию о разрушении энергетической и логистической инфраструктуры на заводе в Тульской области. Предприятие занималось производством химических компонентов для военно-промышленного комплекса России.

Последствия операции на химическом комбинате в Тульской области / Фото "Атеш"

НАК "Азот" — это предприятие, специализирующееся на производстве азотной химии и метанола. Завод расположен в Новомосковске (Тульская область). Комбинат специализируется не только на продукции гражданского назначения, но и на производстве химических компонентов, необходимых для изготовления взрывчатых веществ, топлива, веществ для обработки металлов (аммиачной селитры, метанола, аргона и другие).

В частности, партизаны уничтожили силовой распределительный шкаф, обеспечивавший энергоснабжение предприятия. Кроме того, в ходе операции участники движения повредили релейный шкаф на железнодорожных путях, подведенных к заводу. Это привело к сбоям в логистике и задержкам поставок на комбинате.

Пожар на комбинате "Азот" в Новомосковске: смотрите видео

"Атеш" нарушил работу химического завода в Тульской области: смотрите видео

Другие успешные операции "Атеш" на территории России

В июне 2026 года участники движения также повредили электростанцию, обслуживающую завод "Атлант-Аэро" в Таганроге. Это предприятие занимается производством беспилотников для российской армии.

Также в этом месяце партизаны уничтожили редкий грузовой железнодорожный кран в Воронеже. Такое оборудование предназначено для восстановления путей, то есть логистики врага.