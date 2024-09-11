Дым охватил целый город, привлекли 200 пожарных: в Германии загорелся химзавод

На химическом заводе Grillo-Werke AG в Дуйсбурге произошел масштабный пожар. Более 200 пожарных отправились бороться с пламенем, местных предупредили об опасности.

Немецкий завод Grillo-Werke AG производит серу и цинк. Известно, что из-за пожара один человек пострадал, а жителей близлежащих районов призвали закрыть окна из-за токсичного дыма.

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Пожар на немецком химзаводе

Предприятие расположено в районе Хамборн города Дуйсбург. Пожар начался днем 10 сентября и сопровождался взрывами. Власти принимают меры для защиты населения.

Проводится масштабное тушение пожара с применением средств защиты органов дыхания. Завершение операции пока не предвидится,

– пишут немецкие журналисты, со ссылкой на оперативные службы.

Пожар на заводе Grillo-Werke AG вызвал значительное беспокойство среди местных жителей.

Взрывы, прозвучавшие во время пожара, и большое количество токсичного дыма создали потенциальную опасность для здоровья.

Густое облако черного дыма из-за пожара на химзаводе: видео

Власти города Дуйсбург рекомендовали гражданам избегать зоны пожара и соблюдать меры безопасности. В частности, закрыть окна и отключить систем вентиляции.

Пожарные также осуществляют охлаждение соседних емкостей с химическими веществами, во избежание дальнейших взрывов.

В Германии вспыхнул химический завод Grillo-Werke: видео

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Несмотря на то, что пожар уже нанес ущерб заводу и привел к тому, что пострадал человек, нет информации о критическом уровне загрязнения воздуха.