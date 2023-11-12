В Киеве вспыхнул пожар: в Дарницком районе горит склад

Вечером 12 ноября стало известно о пожаре в Киеве. Вспыхнул он в Дарницком районе.

Детальнее о ситуации в столице рассказал городской голова. Виталий Кличко отметил, что пожар загорелся на улице Бориспольской.

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Загорелся склад

По имеющейся информации, горит склад со строительными материалами. Городской голова отметил, что на месте работают все службы.

Известно также об одном пострадавшем. В то же время разведка ситуации продолжается. Виталий Кличко передал, что спасатели попросили не мешать их работе. Это позволит службам оперативно ликвидировать пожар.

Поэтому киевлян и гостей города призывают не ехать по улице Бориспольская. Также просят убрать автомобили, припаркованные вблизи места пожара.

Пожар загорелся в Харькове

Обратим внимание, что с утра 12 ноября вспыхнул пожар на заправке в Харькове. Сначала в сеть начали активно выкладывать видео и фото, где можно увидеть последствия стихии.

Сначала в сеть начали активно выкладывать видео и фото, где можно увидеть последствия стихии. По словам очевидцев, пожар произошел на заправке по улице Полтавский Шлях в Харькове. В комментарии 24 Каналу в ГСЧС подтвердили, что загорелась заправка. Правда, причины пожара не называли.

В ГСЧС также подтвердили, что в результате пожара был пострадавший. Впрочем, отказались комментировать его состояние.

Впрочем, отказались комментировать его состояние. Очевидцы добавили, что перекрыли мост, идущий вдоль Полтавского Шляха. Также пламя видели жители других районов Харькова. Они отметили, что был огромный столб черного густого дыма.

Спикер ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко позже добавил, что пожар удалось потушить в течение десяти минут. Он добавил, что огонь не успел перекинуться на оборудование заправки.

Он добавил, что огонь не успел перекинуться на оборудование заправки. Позже журналисты выложили кадры, на которых можно увидеть, насколько повреждена АЗК. Там разрушен потолок и одна из колонок. Также видно, что существенно повреждено авто, находившееся рядом с заправкой. Машина превратилась в пепелище и стала металлоломом.

По состоянию на 20:32 Виталий Кличко отметил, что пожар в магазине-складе стройматериалов был ликвидирован. Обнаружили двух пострадавших сотрудников. Они находятся в состоянии острой реакции на стресс. К укрощению огня привлекли 7 единиц техники и 27 специалистов спасателей.