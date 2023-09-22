В Киеве – масштабный пожар: вспыхнуло офисное здание, пламя охватило 250 квадратов
К утру 22 сентября стало известно, что в Киеве вспыхнул масштабный пожар. По имеющейся информации, огонь охватил здание на Радужной.
В ГСЧС журналистам 24 Канала рассказала помощница начальника ГУ ГСЧС Анастасия Семенчук, что известно о пожаре в столице. По имеющейся информации, пламя охватило офисное здание.
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Пожарные борются со стихией
Как отметили в ГСЧС, предварительно вспыхнуло одноэтажное офисное здание. Известно, что возгорание на площади 250 квадратных метров.
Еще ликвидация продолжается, наши спасатели работают на месте. Ждем, чтобы все быстро потушили,
– отметила Семенчук.
Предварительно горит офисное здание в Киеве: смотрите видео
Мы спросили, есть ли информация о пострадавших в результате пожара. В ГСЧС отметили, что в настоящее время таких сведений не поступало.
Как выяснилось впоследствии, загорелся сервисный центр. Известно, что к моменту возгорания внутри был охранник. Но он не смог справиться с огнем. По словам мужчины, он увидел в цехе пламя. Но не разглядел, что вспыхнуло, ведь было темно.
Мужчина самостоятельно попытался погасить пожар. Но огнетушителя было недостаточно, чтобы укротить стихию. Охранник почувствовал, что начинает задыхаться, потому выскочил наружу. У мужчины незначительные ожоги, которые он называет "ерундой".
Обратим внимание, что 21 сентября в Киеве также был пожар. Он загорелся после падения обломков сбитых российских ракет.
Загорелись два автомобиля на СТО
- Произошло это во время массированной ракетной атаки, которую россияне совершили под утро 21 сентября. В результате удара вспыхнул пожар на станции технического обслуживания в Дарницком районе Киева.
- Тогда вспыхнули два автомобиля. Спасатели боролись со стихией, пытаясь потушить пожар.
- Мэр Виталий Кличко отметил, что в результате ракетных обстрелов в Дарницком районе также выбиты окна в двухэтажном доме рядом. Это также произошло из-за обломков российских ракет.
- Кроме того, по словам мэра Киева, пострадало заведение профтехобразования. Виталий Кличко отметил, что учащиеся находились в укрытии. Так что, к счастью, обошлось без пострадавших.
- Также в Киевской городской военной администрации показали последствия попаданий обломков российских ракет по Киеву. На фотографиях можно увидеть, что на одной из построек вверх поднялся густой столб черного дыма. Пламя охватило значительную территорию.
- Обратим внимание, что во время массированной ракетной атаки россияне выпустили сразу 43 крылатых ракет из 10 самолетов стратегической авиации Ту-95МС. Воздушные силы отметили, что 36 крылатых ракет типа Х-101/Х-555/Х-55 удалось сбить.