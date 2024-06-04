Дым видно из разных районов: в Киеве вспыхнул масштабный пожар
Источник:КГГА
Вечером 3 июня в Киеве начался сильный пожар. По словам местных, дым виднеется из разных частей города, а на место направляются много пожарных автомобилей.
Кадры дыма, который поднимается над городом, опубликовал ряд местных телеграмм-каналов, передает 24 Канал.
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В Киеве вспыхнул огонь
Пожар в столице прокомментировали и в КГГА. По словам властей, на улице Николая Закревского в Деснянском районе горит складское помещение.
По информации Департамента муниципальной безопасности, ориентировочная площадь пожара – 2000 квадратных метров,
– профнформировали в КГГА.
Стоит отметить, что на месте уже работают аварийно-спасательные службы.
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