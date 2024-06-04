Кадри диму, який піднімається над містом, опублікувала низка місцевих телеграм-каналів, передає 24 Канал.
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У Києві спалахнув вогонь
Пожежу в столиці прокоментували й в КМДА. За словами влади, на вулиці Миколи Закревського у Деснянському районі горить складське приміщення.
За інформацією Департаменту муніципальної безпеки, орієнтовна площа пожежі – 2000 квадратних метрів,
– профнформували в КМДА.
Варто зазначити, що на місці вже працюють аварійно-рятувальні служби.
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Пожежі в Україні: останні новини
- У Львові внаслідок пожежі у п'ятницю, 31 травня, в багатоповерхівці загинула відома телеведуча мистецьких програм Львівського телебачення, театрознавиця та педагог Любов Янас. За інформацією ДСНС Львівщини, пожежа виникла близько 21:00 у квартирі на сьомому поверсі на вулиці Панча, 10.
- 31 травня також писали, що у столиці нібито спалахнула пожежа у Святошинському районі. На кадрах, які публікують у мережі, видно, що на місце події прибули рятувальники та розпочали відповідні дії. Згодом стало відомо, що у торговому центрі Lavina Mall – задимлення.
- Водночас у Солом'янському районі 28 травня спалахнула пожежа на вулиці Анатолія Лупиноса. ДСНС повідомили про загоряння літньої кухні з поширенням вогню на дах приватного житлового будинку. Пожежу приборкали на площі 80 квадратних метрів. Після ліквідації до медиків звернулась власниця помешкання з термічним опіком правого плеча.