В Киевской области мощный огонь охватил склады: спасатели показали последствия пожара

В ночь на 13 октября в Киевской области произошел большой пожар в производственно-складском помещении. Как оказалось, загорелась кровля.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели. В результате они потушили огонь.

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Как стало известно, пожар произошел в производственно-складском помещении в городе Украинка. Загорелась кровля на площади в 1000 квадратных метров.

Спасатели остановили распространение огня, а затем ликвидировали пожар. Были спасены деревообрабатывающие станки, помещения гаражного кооператива, производственно складское здание, сырье и деревянные материалы.

К тушению привлекалось 10 единиц техники и 45 человек личного состава. В настоящее время причина пожара устанавливается,

– отметили в ГСЧС.

Последствия пожара в Киевской области / фото ГСЧС Украины

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