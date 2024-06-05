Масштабный пожар вспыхнул на киевской Кольцевой: что говорят в ГСЧС
Сегодня днем на киевской Кольцевой на верхних этажах здания бывшего завода "Электронмаш" произошло масштабное возгорание. В ГСЧС рассказали о причинах возгорания и пострадавших
На киевской Окружной сегодня днем загорелось заброшенное здание бывшего завода. Пожарные уже ликвидировали огонь.
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Обошлось без пострадавших
Сильное возгорание на территории заброшенного здания возникло по неизвестным причинам. Пресс-секретарь ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан рассказала 24 Каналу подробности сильного пожара, который видели тысячи киевлян.
Это неэксплуатируемое здание бывшего завода. Загорелся мусор на площади 35 квадратных метров. Пожар уже ликвидировали, там нет ничего вообще. Пострадавших тоже нет, это обычное возгорание мусора в здании, что пустует,
– отметила Виктория Рубан.
Масштабный пожар на киевской Окружной: смотрите видео
Масштабные пожары, произошедшие в последнее время
- Вечером, 25 мая, в сети сообщалось о пожаре в Киеве. Отмечалось, что огонь вспыхнул в Покровской церкви Подольского района столицы.
- 26 мая В Вышгородском районе в Киевской области удалось локализовать пожар в природной экосистеме. На месте работали подразделения ГСЧС и работники лесхоза. К тушению привлекалось около 60 человек и 14 единиц техники.
- На левом берегу Киева, в Дарницком районе, 27 мая произошел масштабный пожар. Огнем было охвачено около 30 легковых автомобилей, 10 мотоциклов и 1 автобус. Несколько машин выгорели практически дотла.
- Вечером 3 июня в Киеве начался сильный пожар. По словам местных, дым виднелся из разных частей города.На улице Николая Закревского в Деснянском районе горело складское помещение.Примерная площадь пожара была 2000 квадратных метров.