В Красноярске вспыхнул мощный пожар на территории алюминиевого завода: ему предшествовал взрыв
4 октября 2023, 08:00Читати новину українською
В российский город Красноярск пришла беда. Там произошел серьезный пожар на территории алюминиевого завода.
Есть ли пострадавшие или жертвы – пока неизвестно. Об этом сообщают пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.
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В Красноярске – масштабный пожар
По данным очевидцев, серьезный пожар произошел на территории Красноярского алюминиевого завода. Также сообщают, что перед пожаром был слышен взрыв.
В МЧС заявили, что на территории завода вспыхнул трансформатор. Площадь пожара составляет 50 квадратных метров.
Сейчас все остальные подробности выясняют.
Пожар в Красноярске: смотрите видео
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