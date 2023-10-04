В российский город Красноярск пришла беда. Там произошел серьезный пожар на территории алюминиевого завода.

Есть ли пострадавшие или жертвы – пока неизвестно. Об этом сообщают пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.

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В Красноярске – масштабный пожар

По данным очевидцев, серьезный пожар произошел на территории Красноярского алюминиевого завода. Также сообщают, что перед пожаром был слышен взрыв.

В МЧС заявили, что на территории завода вспыхнул трансформатор. Площадь пожара составляет 50 квадратных метров.

Сейчас все остальные подробности выясняют.

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