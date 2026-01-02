Издание The Guadian сообщает, что идентификация тел до сих пор продолжается, пишет 24 Канал.

Правоохранители пытаются идентифицировать жертв трагедии: что известно?

В ночь на 1 января 2026 года в баре "Le Constellation" на горнолыжном курорте Кран-Монтана вспыхнул пожар. Свидетели предполагают, что пламя занялось после того, как гости положили бенгальские огни или сигнальные ракеты в бутылки с шампанским. Впрочем официальная причина возгорания до сих пор не известна.

Известно об около 40 погибших и примерно 115 пострадавших, среди которых по меньшей мере 80 находятся в критическом состоянии.

Президент Швейцарии отметил, что этот пожар стал "драмой невиданного масштаба".

По информации Reuters, идентификация обгоревших погибших в результате пожара для правоохранителей стала настоящим вызовом, поскольку тела сильно пострадали. Власти предупредили, что на присвоение имен всем телам уйдет несколько дней или даже недель. Однако именно эта задача сейчас является приоритетом.

Вся эта работа необходима, потому что информация настолько ужасная и конфиденциальная, что ничего нельзя сообщать семьям, пока мы не будем уверены на 100 процентов,

– сказал глава правительства кантона Вале Матиас Рейнар.

Пока неизвестно, сколько людей было в баре во время пожара, однако согласно информации на сайте Кран-Монтаны, "Le Constellation" вмещал в себя 300 человек в помещении и еще 40 человек на террасе.

Граждане каких стран считаются пропавшими без вести после пожара на курорте?

Издание SRF и агентство Ansa пишут, среди людей, которые находились в баре в Кран-Монтана в ночь на 1 января было немало туристов. Среди пострадавших граждане Италии, Франции и Австралии.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что в результате пожара на курорте пострадало около 15 итальянцев, из них 13 человек госпитализированы, а пятеро получили серьезные ожоги. Еще примерно 15 человек считаются без вести пропавшими.

Кроме того, в Кран-Монтана находились и французы. МИД Франции сообщил о девяти раненых гражданах. Еще восемь считаются пропавшими без вести.

